A juicio por violar a una mujer mientras dormía en Palma

Archivo - El Palacio de Justicia, sede del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) y la Audiencia Provincial, en la plaza Weyler de Palma. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares juzgará este martes y miércoles (10.00 horas) a un hombre acusado de violar a una mujer mientras dormía en Palma.

La Fiscalía solicita que sea condenado a 12 años de prisión y al pago de una indemnización de 25.000 euros como supuesto autor de un delito de agresión sexual

Los hechos, según expone el fiscal en su escrito de acusación, sucedieron la madrugada del 30 de octubre de 2022 en el domicilio de la víctima.

El hombre la acompañó hasta allí y esperó a que se durmiera para desnudarla y violarla.