A juicio por violar a una mujer bajo el pretexto de hacerle un masaje en el interior de un coche en es Capdellà

Archivo - Dos coches policiales a su llegada al juicio contra Pau Rigo, en la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca, a 7 de noviembre de 2024, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Baleares juzgará el próximo lunes (09.30 horas) a un hombre acusado de violar a una mujer bajo el pretexto de hacerle un masaje en el interior de un coche en las inmediaciones de la localidad mallorquina de es Capdellà.

La Fiscalía solicita que sea condenado a ocho años de prisión y al pago de una indemnización de 7.000 euros como supuesto autor de un delito de agresión sexual.

Los hechos, según expone la fiscal en su escrito de acusación, sucedieron la tarde del 8 de enero de 2024. Como había ocurrido en anteriores ocasiones, ambos se encontraban en el interior del coche del procesado para que ella le diera un masaje.

El hombre, bajo el pretexto de masajearla a ella, le instó a que se colocara bocabajo y la violó mientras la sujetaba con fuerza para impedir que se movía.