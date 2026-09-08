Julio Velasco, nombrado médico emérito por el Servicio de Salud de Baleares tras jubilarse en julio

Doctor Julio Velasco junto a la consellera de Salud y al director del Servicio de Salud de Baleares - CAIB

PALMA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El doctor Julio Velasco (Barcelona, 1956), exjefe de la Unidad de Cuidados Intensivos de Son Espases y excoordinador de trasplantes del hospital de referencia durante los últimos 37 años, ha sido nombrado médico emérito por el Servicio de Salud de Baleares después de haberse jubilado el pasado mes de julio a los 70 años de edad y tras agotar varias prórrogas.

El nombramiento le ha sido comunicado este martes por la consellera de Salud, Manuela García, y el director general del Servicio de Salud, Javier Ureña, según ha informado la Conselleria en un comunicado.

La figura del personal emérito constituye un reconocimiento institucional de carácter excepcional dirigido a profesionales sanitarios jubilados que han desarrollado una trayectoria especialmente destacada en el ámbito asistencial, docente o investigador. Su finalidad es posibilitar que estos profesionales continúen colaborando con el Servicio de Salud mediante actividades de asesoramiento, consultoría, investigación, formación y transferencia de conocimiento.

Esta figura se utiliza de forma continuada en el Servicio de Salud desde el año 2015. Desde su implantación se han formalizado 17 nombramientos y actualmente hay 11 profesionales con esa condición vigente, que parte con una duración inicial de dos años.

Este año, la Comisión de Eméritos del Servicio de Salud, órgano colegiado presidido por el director general e integrado por tres profesionales sanitarios de prestigio encargado de evaluar los expedientes de los candidatos, ha informado favorablemente del nombramiento de Velasco como emérito desde el pasado 1 de agosto al 31 de julio de 2028, valorando especialmente su contribución a la transferencia de conocimiento y al desarrollo de áreas estratégicas para el sistema sanitario público.

Sus labores serán de asesoría y consultoría en materia de donación y trasplantes, aprovechando sus más de 35 años de experiencia como coordinador hospitalario de esta actividad. El proyecto incluye apoyo a la Coordinación Autonómica de Trasplantes, formación de profesionales y desarrollo estratégico de la actividad de donación y trasplante en Baleares.

Velasco recibió el 23 de abril un homenaje de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT) durante el XL Congreso Nacional de Coordinadores de Trasplantes, celebrado en Palma.

COORDINADOR MÁS LONGEVO

Velasco, coordinador de trasplantes de Son Espases y referente de la donación y el trasplante de órganos en Baleares, comenzó a ejercer este cargo en el año 1989, en paralelo con los inicios de la Organización Nacional de Trasplantes y, por esa larga trayectoria, se erigió como el coordinador en activo más longevo de España hasta su reciente jubilación.

Bajo su coordinación, Son Espases superó en 2023 el hito del donante número 1.000, puso en marcha el programa de donación en asistolia (parada cardiorrespiratoria) en 2016 y se iniciaron los trasplantes hepáticos en el año 2021. Estas actuaciones ampliaron de manera decisiva las posibilidades terapéuticas para los pacientes de las islas.

Velasco ha dedicado cuatro décadas de su vida profesional a la donación y al trasplante de órganos, contribuyendo de manera decisiva a construir un sistema sólido, reconocido y centrado en las personas. La labor del también exjefe de servicio de la UCI de Son Espases ha sido clave para normalizar la donación, formar equipos multidisciplinares e integrar la dimensión humana en procesos de alta complejidad clínica.