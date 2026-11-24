La candidata de Ara Més-Front Ampli, Carme Gomila, junto a decenas de "carteles humanos" durante una acción reivindicativa para protestar contra la decisión de Cort de eliminar los espacios gratuitos de propaganda. - ARA MÉS-FRONT AMPLI

PALMA, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta Electoral Provincial de Baleares ha dado un plazo de 24 horas al Ayuntamiento de Palma para explicar por qué los carteles electorales del PP ocupan todas las farolas de las Avenidas.

En una providencia consultada por Europa Press, el organismo pide a Cort que formule las alegaciones que estime oportunas en defensa de sus derechos y aporte una serie de documentos que se le requieren.

La Junta Electoral considera necesaria adoptar esta medida al no constar que el Consistorio haya recurrido la denuncia interpuesta por la coalición Ara Més-Front Ampli y existir indicios de un posible incumplimiento de la ley electoral.

El Ayuntamiento de Palma dispone de 24 horas para remitir al organismo la comunicación de emplazamientos gratuitos, la resolución por la cual se decidió no reservar espacios gratuitos para carteles electorales y el título jurídico que habilita el uso publicitario de las farolas de las Avenidas.

También debe aportar las solicitudes, reservas, contratos y autorizaciones relativas a la colocación de carteles electorales en estos espacios y la relación de emplazamientos gratuitos que comunicó a la Junta Electoral en los comicios de 2023 y 2024.

Fue el pasado miércoles cuando la coalición denunció a Cort ante el organismo electoral por "eliminar" los espacios gratuitos, unas 1.500 farolas, para hacer propaganda de cara a los comicios del próximo 29 de noviembre.

Según su versión, el Consistorio ha suprimido el sorteo de los espacios gratuitos, mientras que el PP ha contratado los 90 espacios comerciales de las farolas de las Avenidas. La denuncia se fundamenta en el artículo 55 de la ley electoral, que obliga a los ayuntamientos a reservar espacios gratuitos de propaganda electoral.

El PSIB ha presentado una denuncia similar --sobre la que todavía no consta que se haya adoptado ninguna decisión-- después de que por primera vez el Ayuntamiento de Palma "solo" haya puesto a disposición de los partidos 30 espacios publicitarios y, "gracias a información privilegiada", el PP haya contratado todas las farolas de Avenidas.

ACCIÓN REIVINDICATIVA EN PALMA

Antes de conocer la resolución que estima su denuncia, la candidata de Ara Més-Front Ampli al Congreso, Carme Gomila, ha protagonizado una acción reivindicativa en Palma para denunciar la desaparición de los espacios gratuitos de propaganda.

Según ha informado la coalición en un comunicado, varias decenas de personas se han convertido en "carteles humanos" para "reivindicar la pluralidad política, la neutralidad institucional y la igualdad de condiciones entre las candidaturas".

"La pluralidad política es uno de los pilares fundamentales de la democracia. Las instituciones públicas tienen la obligación de garantizar que todas las candidaturas puedan dar a conocer sus propuestas en igualdad de condiciones", ha dicho Gomila.

Con esta acción, ha incidido, han tratado de reivindicar que el espacio público "es de toda la ciudadanía" y que "la diversidad de voces y de proyectos políticos debe tener cabida".

"Gobernar una institución implica asumir la responsabilidad de garantizar los derechos democráticos de todo el mundo, también de las formaciones políticas que no gobiernan. Pedimos que se restablezcan los espacios gratuitos y se garantice la igualdad de condiciones durante la campaña electoral", ha insistido la candidata.