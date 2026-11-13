La Junta Electoral desestima una denuncia contra el PP por un visita a las obras de la variante de Sant Llorenç

Archivo - La presidenta del Govern y líder del PP de Baleares, Marga Prohens; con el presidente del Consell y presidente del PP de Mallorca, Llorenç Galmés, y el secretario general del PP, Miguel Tellado. - PP - Archivo

PALMA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta Electoral Central (JEC) ha desestimado el recurso presentado por la coalición Ara Més-Front Ampli contra la decisión de la Junta Electoral Provincial de Baleares relativa a un vídeo publicado en redes sociales sobre una visita de cargos del PP a las obras de la variante de Sant Llorenç.

La resolución, según han informado los 'populares' en un comunicado, expone que la denuncia original no identificaba de manera concreta las expresiones, manifestaciones, imágenes o contenidos que supuestamente vulneraban la normativa electoral.

La JEC, siempre según la versión del PP, ha considerado que no corresponde a los organismos electorales seleccionar y valorar por iniciativa propia los contenidos que pudieran constituir una infracción.

Desde el PP de Mallorca han recordado que esta resolución se suma a otras tres denuncias anteriores de Ara Més-Front Ampli que tampoco prosperaron, relacionadas con actuaciones en materia de personas mayores, patrimonio e infraestructuras.

Los 'populares' han acusado a la coalición de "recurrrir a las denuncias electorales para cuestionar actuaciones vinculadas a la actividad del PP".