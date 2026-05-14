El jurado del crimen de la Colònia de Sant Jordi queda incomunicado y comienza a deliberar

El acusado del crimen de la Colònia de Sant Jordi, en la Audiencia Provincial. - EUROPA PRESS

PALMA 14 May. (EUROPA PRESS) -

El jurado del caso del crimen de la Colònia de Sant Jordi ha recibido este mediodía el objeto del veredicto y ya ha quedado incomunicado para decidir sobre la culpabilidad o inocencia del hombre acusado de asesinar a golpes a su suegra en septiembre de 2024.

Las vistas del juicio con jurado en la Audiencia Provincial finalizaron este miércoles con la declaración del acusado, que sostuvo que si fue él quien mató a su suegra, no lo recuerda, y los informes de las partes.

"Sentí como si me despertara de una pesadilla. Miré hacia abajo y vi sangre y un bulto. Si he sido yo, no lo recuerdo", respondió cuando la fiscal le preguntó si podía ofrecer alguna versión alternativa a los indicios que apuntan en su contra. Según añadió, aquel día se había bebido una botella de vino y unas cuantas cerveza.

La fiscal ha elevado la petición de prisión a 25 años, mientras que la abogada de la familia pide la prisión permanente revisable. La defensa, que ejerce un letrado de oficio, pide la absolución, "por indicaciones" del hombre y, ante una posible condena, el atenuante de intoxicación.

LOS HECHOS

Los hechos se remontan al 25 de septiembre de 2024, cuando, según el escrito de acusación de la Fiscalía, el acusado propinó una paliza a la madre de su expareja hasta matarla.

Aquel día, aprovechando que la mujer llegó sola al domicilio en el que convivían, la abordó en el porche, la tiró al suelo y le propinó fuertes y numerosas patadas en la cabeza durante al menos 15 minutos. La paliza, señala el Ministerio Público, le ocasionó múltiples lesiones incompatibles con la vida.