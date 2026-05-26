Jurado llega "tranquilo" a los juzgados a declarar por las supuesta irregularidades en la contratación de un chófer

El jefe de gabinete de la presidenta del Govern, Alejandro Jurado (d), llega a los juzgados de Vía Alemania junto a su abogado, Jaime Campaner (i). - EUROPA PRESS

PALMA 26 May. (EUROPA PRESS) -

El jefe de gabinete de la presidenta del Govern, Alejandro Jurado, ha llegado este martes "tranquilo", según ha señalado él mismo, poco antes de las 09.30 horas a los juzgados de Vía Alemania para declarar como investigado por un delito leve de prevaricación administrativa en relación a supuestas irregularidades en el proceso de selección de un chófer que acabó beneficiando a un familiar.

El procedimiento judicial deriva de una querella en la que un funcionario acusó al jefe de Gabinete de la presidenta del Govern, Marga Prohens, de idear un plan para modificar las bases de un proceso de selección de chófer para que resultara beneficiado un familiar suyo que se había presentado al puesto junto a otros 200 aspirantes.

El funcionario, que a raíz de estos hechos presenta un cuadro ansioso depresivo desde hace dos años, considera que Jurado urdió un plan "ilegal, injusto y arbitrario" para conseguir un puesto de trabajo a su familiar, a través de la manipulación de una convocatoria pública de empleo para la cobertura de la plaza de conductor.

El Ejecutivo autonómico ha defendido en todo momento que se trata de un nombramiento por libre designación siguiendo el procedimiento establecido.

El pasado jueves, el denunciante ratificó su denuncia y aseguró que sigue muy afectado psicológicamente.