Juventudes Socialistas alerta de una "criminalización" de los movimientos sociales tras la detención de dos activistas

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PALMA 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

Juventudes Socialistas de Baleares (JSIB) ha alertado este miércoles de una "criminalización" de los movimientos sociales tras la detención de dos activistas vinculadas a la defensa del territorio en Santa Maria del Camí y ha expresado su preocupación por la "desproporcionalidad" del operativo policial desplegado.

Según ha informado la organización en un comunicado, su Comisión Ejecutiva ha aprobado una resolución en defensa del derecho a la protesta, del territorio y de los derechos fundamentales, en la que defiende que cualquier actuación de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado vinculada al ejercicio del derecho de protesta debe regirse por los principios de "necesidad, proporcionalidad y respeto a los derechos fundamentales".

Asimismo, el texto recuerda que las resoluciones judiciales dictadas hasta el momento han circunscrito la investigación a un presunto delito de daños, sin apreciar otras calificaciones que habían trascendido durante la fase policial, y reclama que este hecho contribuya a "rebajar la tensión" y a evitar "juicios públicos anticipados".

La resolución también reivindica el papel de la movilización ciudadana en la protección del territorio en Baleares y defiende que la protesta pacífica y la acción directa no violenta son herramientas "plenamente legítimas" de participación democrática.

En este sentido, JSIB ha reafirmado su apoyo a las reivindicaciones en defensa del territorio, del derecho a la vivienda, de los recursos naturales y de un modelo económico y turístico que permita a la juventud vivir, trabajar y emanciparse en las Islas.

La secretaria general de Juventudes Socialistas de Baleares, Ana Muela, ha sostenido que "el problema de las Islas no son los jóvenes que se manifiestan", sino "una crisis de vivienda sin precedentes, la masificación turística, la presión sobre el territorio y un modelo que expulsa a nuestra generación de su propio país", y ha defendido que ese es "el debate que se tendría que afrontar con valentía".