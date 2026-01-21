Un juzgado sentencia que el camino des Cabàs entre Alaró y Bunyola es público. - AMICS DE LA VALL DE COANEGRA

PALMA 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de Primera Instancia 23 de Palma ha sentenciado que el conocido como 'camí des Cabàs', que une Alaró y Bunyola es de dominio y uso público en todo su territorio.

El juzgado ha desestimado así la demanda de la propiedad presentada contra el Ayuntamiento de Santa Maria por la inclusión en 2014 del camino en el inventario de bienes municipales de titularidad pública asegurando que el camino había sido de titularidad privada desde tiempos inmemoriales. Más tarde, el Ayuntamiento de Bunyola se personó voluntariamente.

A juicio de la propiedad, el Consistorio nunca había efectuado labores de mantenimiento y no había evidencias físicas de la titularidad pública del camino. A su parecer, además, el Ayuntamiento ha reconocido el carácter privado del camino mediante el cobro de impuestos como el IBI.

Los Ayuntamientos de Bunyola y Santa Maria, por su parte, argumentaron que las escrituras y documentos de los siglos XIX y XX hacen referencia al caminó de Alaró y las personas de avanzada edad lo reconocen como de uso público desde tiempo inmemorial. Apuntaban además que el hecho de que no aparezca el camino en la descripción registral de la finca no es prueba de su carácter privado.

Los consistorios recordaron también que a partir de 1848 las vías de comunicación más importantes se fueron declarando caminos vecinales, pero sin perjuicio de que el resto de caminos y senderos que había en el municipio siguieran siendo públicos. Los ayuntamientos defendían al mismo tiempo que se han realizado intervenciones de conservación.

El juzgado, por su parte, considera que ha quedado acreditado el uso inmemorial del camino y se apoya, entre otras cuestiones, en que testigos de avanzada edad relatan el uso y que era el camino tradicional entre Bunyola y Alaró. Apunta también a documentación histórica, mapas, peritajes y estudios que describen el camino como vial tradicional.

La jueza considera por tanto probado que el camino fue históricamente un camino público de comunicación entre Bunyola y Alaró, usado desde tiempos inmemoriales por vecinos, escolares y trabajadores, con reconocimiento documental desde el siglo XVI.

En un comunicado, la asociación Amics de la Vall de Coanegra han celebrado la decisión y han dado las gracias a los ayuntamientos de Santa Maria y Bunyola por mantener el litigio contra la propiedad y defender la titularidad pública de todo el camino en todo su recorrido por los términos municipales de Santa Maria y Bunyola.