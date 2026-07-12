Juzgan a un acusado de agredir sexualmente a su tía en Palma

Archivo - El Palacio de Justicia, sede del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) y la Audiencia Provincial, en la plaza Weyler de Palma. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Sección Primera de la Audiencia Provincial celebra este lunes (11.30 horas) el juicio contra un acusado de agredir sexualmente a su tía en Palma.

Los hechos se remontan al 3 de mayo de 2023 cuando el acusado estaba con su tía en un domicilio. Según señala el Ministerio Público en el escrito de acusación, el procesado se abalanzó sobre ella y la agredió sexualmente.

La Fiscalía solicita que sea condenado a una pena de siete años de prisión como supuesto autor de un delito de agresión sexual y que indemnice a la víctima con 5.000 euros.

El Ministerio Fiscal considera que concurre la circunstancia atenuante de anomalía psíquica, puesto que el acusado presenta una discapacidad intelectual.