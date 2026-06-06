Juzgan a un acusado de intentar asesinar a un hombre cortándole el cuello con un cuchillo en Palma

Archivo - Dos coches policiales a su llegada al juicio contra Pau Rigo, en la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca, a 7 de noviembre de 2024, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares juzgará el próximo lunes (10.00 horas) a un acusado de intentar asesinar a otro hombre cortándole el cuello con un cuchillo de sierra en Palma.

La Fiscalía solicita que sea condenado a 14 años de prisión y al pago de una indemnización de casi 22.000 euros como supuesto autor de un delito de tentativa de asesinato.

Los hechos, según expone el fiscal en su escrito de acusación, sucedieron la madrugada del 2 de noviembre de 2024 en una calle de la capital balear.

El procesado se acercó por la espalda a su víctima, quien hablaba por teléfono, y de forma sorpresiva le cortó con un cuchillo de sierra en las inmediaciones del cuello. El perjudicado sufrió una herida de entre 10 y 15 centímetros de longitud por la que tuvo que ser intervenido quirúrgicamente.