Juzgan a un acusado de intentar vender marihuana y cocaína en Palma

Archivo - Escudo en la entrada de la Audiencia Provincial y el Tribunal Superior de Justicia de Baleares. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Baleares juzgará el próximo martes (12.30 horas) a un hombre acusado de intentar vender marihuana y cocaína en Palma.

La Fiscalía solicita que sea condenado a cuatro años y medio de prisión y al pago de una multa de 600 euros como supuesto autor de un delito contra la salud pública.

Los hechos, según expone el fiscal en su escrito de acusación, sucedieron el 2 de marzo de 2022 en Palma cuando agentes de la Policía Local observaron como el sospechoso se desprendía de una bola de papel de aluminio.

En su interior habían tres gramos de marihuana y dos gramos de cocaína, que en el mercado ilícito se hubiesen vendido por alrededor de 350 euros.