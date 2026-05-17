Juzgan a un acusado de maltratar y violar a sus tres hijastros menores en Palma

Archivo - Un furgón de la Policía Nacional llega a la Audiencia Provincial de Baleares, a 17 de enero de 2025, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 17 May. (EUROPA PRESS) -

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial juzgará entre los próximos lunes y jueves (10.00 horas) a un hombre acusado de maltratar y violar de sus hijastros menores, dos niños y una niña.

La Fiscalía solicita que sea condenado a un total de 39 años de prisión como supuesto autor de delitos de abuso sexual, maltrato psíquico habitual, exhibicionismo, utilización de menor de edad para elaboración de pornografía y exhibición de material pornográfico.

El Ministerio Público reclama también que se le prive de la patria potestad de las víctimas y que las indemnice con un total de 72.000 euros.

Los hechos, según expone el fiscal en su escrito de acusación, ocurrieron en Palma entre noviembre de 2016 y junio de 2019. En este periodo, el hombre aprovechaba la convivencia con los menores para someterlos a un clima de terror haciéndoles presenciar agresiones físicas y verbales hacia su expareja, la madre de los tres niños.

El procesado, además, tenía atemorizados a los niños con sus comportamientos violentos. Por ejemplo, se bajaba los pantalones y se tocaba los genitales en presencia de los menores, haciéndoles, además, ver películas pornográficas. En otro momento, llegó a grabar a una de las niñas mientras se duchaba, a realizar tocamientos a las niñas y a violar a una de ellas.

Como consecuencia de estos hechos, los tres niños han sufrido reacciones psicológicas y han desarrollado temor extremo hacia el procesado. Todos ellos siguen en terapia.