Juzgan a un acusado de patronear una patera que llegó a Eivissa procedente de Argelia

Archivo - Patera de Ibiza - POLICÍA NACIONAL - Archivo

PALMA 17 May. (EUROPA PRESS) -

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial juzgará el próximo viernes (09.30 horas) a un hombre acusado de patronear una patera que llegó a Eivissa procedente de Argelia en julio de 2024.

La Fiscalía solicita que sea condenado a cinco años de prisión como supuesto autor de un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.

La embarcación, según expone el fiscal en su escrito de acusación, zarpó la noche del 19 de julio de 2024 desde Tipaza (Argelia) y llegó a las costas de Eivissa al día siguiente.

A bordo de la patera, de unos cinco metros de eslora y sin más medidas de seguridad que un dispositivo GPS, viajaban una docena de personas procedentes de Argelia y de Palestina.

El viaje, siempre según el representante del Ministerio Público, fue preparado por una organización asentada en el país magrebí y los ocupantes pagaron unos 4.500 euros cada uno en efectivo.