Juzgan a un acusado de violar y abofetear a una amiga de su hermana en Palma

Archivo - Los acusados de asesinato de un bebé al arrojarlo a un contenedor a su llegada a la Audiencia Provincial de Palma, a 24 de octubre de 2025, en Palma de Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Baleares juzgará el próximo lunes (10.00 horas) a un acusado de violar y abofetear a una amiga de su hermana en Palma.

La Fiscalía solicita que sea condenado a diez años de prisión y al pago de una indemnización de 20.000 euros como supuesto autor de un delito de agresión sexual.

Los hechos, según expone la fiscal en su escrito de acusación, sucedieron la madrugada del 16 de septiembre de 2022. El procesado y la víctima coincidieron en varios locales de ocio de Palma porque ella había salido con la hermana de él.

En un momento dado se dirigieron a un piso y, aprovechando que la mujer se encontraba afectada por el consumo de bebidas alcohólicas, la arrojó sobre una cama, la desnudó, la abofeteó y, agarrándola con fuerza de los brazos, la violó.

Como consecuencia de la agresión sexual la víctima ha sufrido afectaciones en su bienestar personal, su estabilidad emocional y al normal desarrollo de sus actividades diarias.