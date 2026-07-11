Juzgan a un acusado de violar a una joven que había conocido por redes sociales en Mallorca

Archivo - Fachada del TSJIB y la Audiencia Provincial. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial celebra este lunes (10.00 horas) el juicio contra un acusado de violar a una joven que había conocido por redes sociales.

La Fiscalía solicita que sea condenado a una pena de nueve años de prisión como supuesto autor de un delito de agresión sexual y que indemnice a la víctima con 20.000 euros.

Los hechos ocurrieron el 30 de abril de 2020 en Mallorca cuando el procesado se personó en el garaje de la vivienda de la víctima, que había conocido por redes sociales.

El acusado, señala el fiscal en su escrito de acusación, entró con la joven en el garaje y la violó. La víctima le rogó que le dejara marcharse y el acusado la amenazó con matarla a ella y a su hermana.

La joven, que tiene una discapacidad intelectual, ha sufrido las lógicas consecuencias anímicas tras los hechos.