Juzgan a un acusado de violar a una niña de 14 años en Palma

Archivo - El palacio de Justicia, sede de la Audiencia Provincial y el TSJIB. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial celebra este miércoles (10.00 horas) el juicio contra un hombre acusado de violar a una niña de 14 años.

La Fiscalía pide que el procesado sea condenado a una pena de nueve años de cárcel por unos hechos que ocurrieron en febrero de 2020 en Palma.

Según el escrito de acusación, el hombre invitó a su casa a la menor, a la que había conocido ese mismo día a través de una red social, y la violó.

El Ministerio Público solicita que la pena de prisión sea parcialmente sustituida por la expulsión de España durante diez años. Además, pide una indemnización a la menor de 5.000 euros.