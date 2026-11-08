Juzgan a una banda de cuatro ladrones por robar en una docena de viviendas de Mallorca

PALMA 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares juzgará el próximo miércoles y jueves (10.00 horas) a los cuatro integrantes de una banda de ladrones acusados de robar en una docena de viviendas de Mallorca.

La Fiscalía solicita que sean condenados a un total de 36 años de prisión y el pago de indemnizaciones que rozan los 45.000 euros como supuestos autores de delitos de robo con fuerza, pertenencia a organización criminal, falsedad documental y conducción temeraria.

Los sospechosos, según expone el fiscal en su escrito de acusación, llegaron en ferri a Mallorca en julio de 2025 a bordo de un vehículo de alquiler.

Durante varios días se dedicaron a desplazarse por la isla para cometer al menos 12 robos con fuerza en viviendas de las que sustrajeron principalmente relojes de alta gama y joyas.

En una ocasión fueron sorprendidos por unos vecinos que alertaron a la Guardia Civil, que a su vez les dio el alto. No obstante, los procesados se dieron a la fuga a gran velocidad.

Aunque lograron salir de Mallorca sin ser detectados, después fueron arrestados en Alicante. Uno de ellos tenía consigo numerosa documentación peruana que había sido falsificada.