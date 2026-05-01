Juzgan a cinco acusados de apalizar a un hombre en el Puerto de Alcúdia

Archivo - Un furgón de la Policía Nacional llega a la Audiencia Provincial de Baleares, a 17 de enero de 2025, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 1 May. (EUROPA PRESS) -

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Baleares juzgará a partir del lunes y hasta el viernes (09.45 horas) a cinco acusados de apalizar a un hombre en una zona de ocio del Puerto de Alcúdia.

La Fiscalía solicita que cada uno de ellos sea condenado a once años de prisión y que, de forma conjunta, indemnicen a la víctima con un poco más de un millón de euros como supuestos autores de un delito de lesiones.

Los hechos, según expone al fiscal en su escrito de acusación, sucedieron la madrugada del 16 de agosto de 2015 en una zona de ocio del Puerto de Alcúdia.

Después de un altercado entre la víctima y el hermano de uno de los sospechosos, los cinco acusados apalizaron al perjudicado. Uno le pegó un patada en la cabeza que provocó que cayera al suelo, perdiera el conocimiento y empezara a convulsionar.

Aprovechando que se encontraba inconsciente, el resto de procesados le siguieron agrediendo. Todas las patadas y los golpes, según el Ministerio Público, fueron dirigidas exclusivamente a la cabeza.

La víctima sufrió un traumatismo craneoencefálico grave y un edema cerebral que le llevó a ser intervenido quirúrgicamente y pasar 205 días ingresado en un centro hospitalario.