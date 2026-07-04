Juzgan a un clan de Son Banya que se enfrenta a 40 años de cárcel por traficar con heroína y cocaína

Archivo - El palacio de Justicia, sede de la Audiencia Provincial y el TSJIB. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial celebra entre este martes y este miércoles (10.00 horas) el juicio contra un clan de Son Banya dedicado al tráfico de drogas en el poblado, para quienes el fiscal reclama, a ocho acusados, penas de prisión que alcanzan en total los 37 años y multas que superan los 428.000 euros.

Según el escrito de acusación, los hechos juzgados se remontan al año 2010 y en concreto cometidos entre los meses de mayo y noviembre. El representante del Ministerio Público relata que los acusados se dedicaban al tráfico de drogas, principalmente heroína, cocaína y cannabis, llegan a emplear para ello a terceras personas a quienes entregaban un pequeño 'salario' aprovechándose de su situación de vulnerabilidad.

Para sus actuaciones, los acusados utilizaban casas y dependencias del poblado que eran controladas por ellos mismos y en los que la policía, en sucesivos registros halló diversas cantidades de droga y dinero en efectivo.

El Fiscal pide para dos de los acusados cuatro años y medio de prisión y 1.000 euros de multa; para otros dos acusados, la misma pena de prisión y 200 euros de multa, y para otros dos pena de cárcel igual y 7.000 euros de multa. Otro procesado se enfrenta a cuatro años de prisión y 12.500 euros de multa, mientras que para otro se piden seis años de cárcel y 400.000 euros de multa.