Juzgan a dos acusados de patronear una patera desde Argelia hasta Formentera

Archivo - Escudo en la entrada de la Audiencia Provincial y el Tribunal Superior de Justicia de Baleares. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial celebra este martes, a las 10.00 horas, el juicio contra dos acusados de patronear una patera desde Argelia hasta Formentera con 12 personas a bordo.

La Fiscalía pide para los procesados una pena de siete años de prisión para cada uno por unos hechos que se remontan a noviembre del año pasado.

Según el escrito de acusación, los procesados patronearon una patera que partió de las costas de Argelia con 12 personas a bordo que pagaron un total de 2.500 euros por la travesía y que llegaron al sur de Ibiza.

El Ministerio Público señala que ambos acusados se encargaban de darse directrices mutuamente mientras uno manejaba el motor de la embarcación con la ayuda de GPS y brújulas. La travesía no tenía ningún tipo de dispositivo de seguridad ni salvamento.