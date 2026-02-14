Juzgan a dos policías nacionales por golpear a un detenido por violencia machista en Palma

Dos agentes frente a un coche de la Policía Nacional en Palma. - POLICÍA NACIONAL

PALMA, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Baleares juzgará el próximo lunes (10.00 horas) a dos agentes de la Policía Nacional acusados de golpear a un hombre al que detuvieron como supuesto autor de un delito de violencia machista.

El arrestado también se sentará en el banquillo por supuestamente agredir a uno de los policías intervinientes, quien sufrió lesiones de carácter leve.

La Fiscalía solicita que los dos agentes sean condenados a penas de 11 meses de prisión como autores de un delito de lesiones y que al tercer procesado se le imponga una pena de tres años y dos meses por los delitos de lesiones, daños y atentado contra la autoridad.

Los hechos, según expone el fiscal en su escrito de acusación, ocurrieron la noche del 14 de marzo de 2021, cuando varias patrullas policial es se desplazaron hasta una calle de Palma alertados de un posible delito de violencia de género.

Cuando fueron a detener al sospechoso, este propinó un manotazo a unos de los policías y después, ya dentro del vehículo, golpeó la luna y la puerta trasera causando daños valorados en más de 200 euros.

Los dos policías procesados, con la intención de que parara y evitar que intentara huir, le golpearon con sus respectivas defensas reglamentarias en el tronco superior y en la cabeza.

Para el representante del Ministerio Público, los golpes en la cabeza no eran estrictamente necesarios y le causaron diversos traumatismos al detenido.