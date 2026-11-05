Juzgan a un hombre acusado de abusar sexualmente de la hija de su pareja: "Abría la puerta cuando se duchaba"

Archivo - El Palacio de Justicia, sede del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) y la Audiencia Provincial, en la plaza Weyler de Palma. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La madre de una niña que supuestamente sufrió abusos sexuales a manos de su padrastro ha señalado este jueves que, además de los tocamientos, el hombre abría la puerta del baño cuando se duchaba y que se desnudaba ante ella y le hacía comentarios sobre sus genitales.

La Sección Primera de la Audiencia Provincial celebra este jueves el juicio contra un hombre acusado de abusar sexualmente de la hija de su pareja en Palma, cuando la niña tenía entre 12 y 13 años.

Durante su interrogatorio, la madre de la niña ha explicado además que el hombre "siempre estaba borracho" y que fue cuando la niña le verbalizó los supuestos abusos cuando "entendió algunas cosas a las que antes no había dado importancia", como que la obligara a darle besos en la boca.

El fiscal pide que el hombre, sobre el cual ya pesa una orden de prohibición de acercamiento y comunicación, sea condenado a diez años de prisión, así como a una orden de alejamiento de otros diez años.

Según el escrito de acusación, el hombre aprovechaba las ausencias de la madre, con la que convivían, para pasearse desnudo delante de ella y observarla cuando salía del baño o se cambiaba y proferirle comentarios sexuales.

En otras ocasiones, siempre según el relato del Ministerio Público, el acusado le realizó tocamientos bajo amenazas de que no lo contara, lo que generaba una situación de temor en la menor.