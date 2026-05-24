Juzgan a un joven acusado de patronear una patera hasta Formentera

Archivo - Una patera llegada a las costas de Mallorca. - POLICÍA - Archivo

PALMA 24 May. (EUROPA PRESS) -

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares juzgará el próximo miércoles (10.00 horas) a un joven acusado de patronear una patera desde Argelia hasta Formentera.

La Fiscalía solicita que sea condenado a cinco años de prisión como supuesto autor de un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.

La embarcación, según expone la fiscal en su escrito de acusación, partió la noche del 6 de junio del año pasado desde Ain Benian (Argelia) y llegó al día siguiente a s'Estufador (Formentera). A bordo viajaban 18 hombres, cuatro de ellos menores de edad y sin acompañamiento de un adulto.

Según la representante del Ministerio Público, la patera la patroneó el acusado, que había cumplido la mayoría de edad unos meses antes, y una segunda persona que los investigadores no han sido capaces de identificar.

Las condiciones de la embarcación, el número de ocupantes, la inexperiencia de los patrones y la falta de elementos de seguridad, sostiene la fiscal, hicieron que los tripulantes estuvieran expuestos a un grave peligro para su vida.