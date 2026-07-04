Juzgan a un padre por agredir sexualmente a su hija de 12 años

Archivo - El palacio de Justicia, sede de la Audiencia Provincial y el TSJIB. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial celebra este miércoles (10.00 horas) el juicio contra un hombre acusado de abusar sexualmente de su hija de 12 años.

El fiscal pide que el procesado sea condenado a seis años de prisión por agresión sexual y privación de la patria potestad por unos hechos que se remontan a un día de mayo de 2023.

En aquella ocasión, según el escrito de acusación del Ministerio Público, el hombre, que seguía viviendo en el domicilio familiar a pesar de haberse separado de su mujer, se metió en la cama de su hija y empezó a masturbarse mientras le realizaba tocamientos. La menor, paralizada por la situación, fingió seguir durmiendo.

El episodio provocó en la menor un grave efecto psíquico de ansiedad y angustia por lo acontecido, afectando a su estado de ánimo. Ha requerido asistencia psicológica para su correcta evolución y sanidad.