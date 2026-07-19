Juzgan al patrón de un velero por abusar sexualmente de las dos menores durante un viaje por Menorca

Archivo - Dos coches policiales a su llegada al juicio contra Pau Rigo, en la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca, a 7 de noviembre de 2024, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares juzgará el próximo viernes (10.00 horas) al patrón de un velero acusado de abusar sexualmente de las dos hijas menores de la mujer que le contrató durante un viaje por las costas de Menorca.

La Fiscalía solicita que sea condenado a seis años de prisión y al pago de una indemnización de 10.000 euros como supuesto autor de un delito de abuso sexual.

Los hechos, según expone el fiscal en su escrito de acusación, se remontan a 2008, cuando el acusado conoció a la madre de las víctimas durante un viaje por el Caribe en el que él patroneaba la embarcación.

Desde entonces establecieron una relación "especial" que le llevó a conocer a sus hijas menores y a darles clases guitarra y de fotografía. Incluso llegó a convivir con ellas en su domicilio familiar.

Además, la familia le contrataba para que ejerciera como patrón de su velero todos los veranos durante cuatro o cinco años, por última vez en agosto de 2017.

Fue entonces cuando, durante un viaje por la costa de Menorca, abusó sexualmente de las dos hijas menores de su empleadora, con quienes dormía en la misma cama.