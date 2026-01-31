Juzgan a siete miembros del clan de los Sheriff por tratar de matar a otros del clan de los Peludos

Archivo - El Palacio de Justicia, sede del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) y la Audiencia Provincial, en la plaza Weyler de Palma. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Sección Primera de la Audiencia Provincial celebra a partir de este martes (09.45 horas) el juicio contra siete miembros del clan de los Sheriff acusados de intentar matar a otras personas del clan de los Peludos.

La Fiscalía pide que sean condenados a una pena de 50 años de prisión cada uno por unos hechos que ocurrieron el 18 de mayo de 2021 en Palma.

Según el escrito de acusación, siete miembros del clan de los Sheriff, y una personas más que no ha sido identificada, se dirigieron a la casa del clan rival, con quienes pretendían ajustar cuentas.

Los acusados, que llevaban tres armas de fuego y un cuchillo, acudieron a la vivienda con una furgoneta y, al llegar, vieron como varios miembros del clan de los Peludos salían de un coche y entraban rápidamente en su domicilio.

El escrito señala que los procesados les persiguieron y dispararon tres veces contra la fachada de la vivienda, rompiendo una de las ventanas. Entre las personas que había dentro de la casa se encontraba un bebé de siete meses y otros tres menores.

La Fiscalía relata que uno de los disparos pasó cerca del bebé, aunque no hirió a nadie y que los acusados dispararon otras dos veces contra una puerta de madera e hirieron por la espalda a uno de los miembros de los Peludos.

En ese momento, siempre según el escrito, dos acusados consiguieron entrar en la vivienda y amenazaron al patriarca del clan de los Peludos y a otro miembro. Finalmente, los procesados abandonaron el lugar.

Ninguno de los acusados tenía licencia para utilizar las armas que llevaban.

El Ministerio Público considera que los hechos son constitutivos de cuatro delitos de tentativa de homicidio, otros dos de amenazas graves, de tenencia ilícita de armas y pertenencia a grupo criminal.

Además de las penas de cárcel, la Fiscalía pide que los acusados indemnicen a la persona herida con 6.000 euros.