Juzgan a tres acusados de estafar 320.000 euros haciéndose pasar por una empresa hortofrutícola de Alemania

Archivo - Un hacker utilizando el teclado. - DC STUDIO VIA FREEPIK. - Archivo

PALMA 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Baleares juzgará el próximo martes (11.45 horas) a tres hombres acusados de estafar 320.000 euros haciéndose pasar por una empresa hortofrutícola de Alemania.

La Fiscalía solicita que sean condenados a un total de doce años y medio de prisión, al pago de multas que suman 9.600 euros y a la devolución del importe defraudado como supuestos autores de tres delitos de estafa informática.

Los hechos, según expone el fiscal en su escrito de acusación, sucedieron en noviembre de 2019. Una sociedad alemana que se dedicaba al comercio hortofrutícola venía manteniendo relaciones comerciales con los tres afectados, quienes se dedicaban al mismo sector.

Los procesados, tal vez con la ayuda de más personas y sin que se haya determinado el mecanismo, tuvieron conocimiento de las obligaciones de pago que las víctimas habían contraído con la sociedad germana.

Así, y hasta en tres ocasiones, los acusados se apropiaron de la cuenta de correo electrónico de la empresa hortofrutícola y se pusieron en contacto con los perjudicados y les reclamaron el pago de 70.000, 100.000 y 150.000 euros, respectivamente.

Los empresarios accedieron a ello e ingresaron las citadas cantidades en unas cuentas bancarias que estaban controladas por los encausados. Después extrajeron el dinero y se apropiaron de él.

Para el que se quedó con 70.000 euros, el representante del Ministerio Público pide tres años de cárcel. Para el que se apropió de 150.000 euros la petición de pena se eleva hasta los cuatro años, mientras para el que hizo lo propio reclama cinco años y medio.

Respecto a este último concurre la circunstancia agravante de reincidencia, dado que en 2018 fue condenado por un delito de falsedad documental.