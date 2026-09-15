Lafuente critica a la izquierda por traspasar competencias de Costas "totalmente infradotadas"

Archivo - El consejero de la Mar y del Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente, interviene durante un pleno en el Parlament balear, a 14 de noviembre de 2023 - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

FORMENTERA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El conseller del Mar y del Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente, ha considerado que la izquierda realizó un traspaso de competencias en materia de gestión de Costas "totalmente infradotado" en medios y contenido.

"Lo hizo más por propaganda electoral que por solucionar los problemas de esta comunidad", ha afirmado en el Parlament, asegurando que la gestión realizada en este ámbito se ha centrado en cumplir la ley, también en relación a Formentera.

El diputado del Grupo Mixto, Llorenç Córdoba, ha preguntado al conseller quién ha fijado los criterios aplicados en los expedientes de Costas de esta legislatura. Lafuente ha reiterado que estos criterios se han basado en el cumplimiento de la normativa.

Córdoba, por su parte, ha instado al conseller a explicar "cosas que no explican con criterios técnicos", en relación a las actuaciones del nuevo director general de Costas en la isla de Formentera y las autorizaciones temporales.

Lafuente ha recordado que el origen del problema es la gestión del Consell de Formentera realizada desde 2022 bajo gobierno progresista.

Al tener que tramitar una renovación de las autorizaciones, "se ha hecho un gran trabajo por parte de los funcionarios y los resultados son prácticamente que tenía fijada la Demarcación de Costas", ha explicado.

El PSOE PREGUNTA POR LA LEGALIDAD DE LAS AUTORIZACIONES

La diputada socialista Pilar Costa ha preguntado también a Lafuente si las últimas autorizaciones del director general se ajustan a la legalidad, en relación a la fiesta ilegal celebrada en Sant Antoni para celebrar una fiesta en s'Arenal coincidiendo con el eclipse.

Costa ha señalado que el evento, en el que se cobró entrada, se celebró a pesar de informes técnicos desfavorables emitidos hasta que fue destituida la anterior directora general de Costas.

Lafuente ha destacado que en la Dirección General se han tramitado esta legislatura 2.429 expedientes "y todos se han hecho conforme al ordenamiento jurídico e informes técnicos".

Costa ha insistido en que hubo una resolución del nuevo director general recibido, sin fecha ni firma electrónica, 15 días después de la fiesta.