Lafuente defiende que la ley de puertos de Baleares sirve para la modernización y avanzar a un modelo "más eficiente"

Intervención del conseller del Mar y el Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente, en el XX Symposium sobre Puertos Deportivos. - CONSELLERIA DEL MAR Y EL CICLO DEL AGUA

PALMA 29 May. (EUROPA PRESS) -

El conseller del Mar y el Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente, ha afirmado que la nueva ley de puertos de Baleares es una herramienta estratégica para modernizar los muelles y avanzar hacia un modelo "más eficiente, moderno y con mayor seguridad jurídica".

El representante del Govern ha hecho estas declaraciones durante su participación de este viernes en el XX Symposium sobre Puertos Deportivos, celebrado en Palma, según ha indicado la Conselleria del Mar y el Ciclo del Agua en una nota de prensa.

En su ponencia, titulada 'La protección del litoral balear: despliegue del servicio de vigilancia y limpieza en Baleares', ha reivindicado que la nueva normativa trata de "responder a los retos actuales de sostenibilidad, competitividad y protección del medio marino".

Lafuente ha presentado las principales actuaciones impulsadas por la Conselleria y Ports IB para reforzar la vigilancia, la conservación y la protección del litoral balear.

Ademá, ha subrayado que el sistema portuario balear debe evolucionar hacia un modelo que combine "desarrollo, sostenibilidad y protección del entorno marino", para dar respuesta tanto a las necesidades del sector náutico, como a los retos ambientales y territoriales de Baleares.

El XX Symposium sobre Puertos Deportivos ha reunido durante dos jornadas a representantes institucionales, responsables de autoridades portuarias, expertos, empresas y profesionales vinculados al ámbito marítimo y portuario para abordar los principales desafíos y oportunidades del sector.

El encuentro ha contado con la participación de representantes de distintas comunidades autónomas, responsables de organismos estatales y profesionales especializados en gestión portuaria, innovación y protección del litoral.

Durante la conferencia, Lafuente ha detallado que el servicio de vigilancia y la conservación del litoral balear cuenta con 22 embarcaciones destinadas a labores de vigilancia, inspección y control de las aguas costeras, además de nuevos recursos tecnológicos que permiten mejorar la coordinación y el seguimiento del entorno marino.

Asimismo, ha resaltado que el despliegue del servicio de limpieza litoral, integrado por 23 embarcaciones distribuidas entre las islas, se encarga de la retirada de residuos y contribuir a la preservación del medio marino y costero.

La Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua y Ports IB han colaborado institucionalmente en la celebración de este encuentro, consolidado como uno de los principales foros de análisis y debate sobre la gestión de los puertos deportivos y los espacios litorales.