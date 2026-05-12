Lafuente defiende que la Mesa Náutica avala su gestión y el PSIB lo acusa de "favorecer a unos pocos"

Archivo - El consejero de la Mar y del Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente, interviene durante un pleno - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA 12 May. (EUROPA PRESS) -

El conseller del Mar y Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente, ha defendido que los miembros de la Mesa Náutica avalan la gestión del Govern, ante críticas del PSIB de "favorecer a determinadas empresas o personas".

En el pleno del Parlament de este martes, la diputada socialista Pilar Carbonero ha criticado la "mala gestión" del conseller y ha preguntado "quién avala" sus políticas al frente de PortsIB.

"Me avalan la legitimidad democrática, el Govern y este Parlament", ha subrayado Lafuente, a la vez que ha subrayado que las medidas impulsadas por PortsIB van "en defensa del interés general".

Entre otras cuestiones, ha puesto en valor las 42 inversiones en puertos públicos de mejora de las infraestructuras que están en marcha.

Por su parte, Carbonero ha cuestionado la labor del conseller, asegurando que "mucha gente no está contenta". "Da la sensación de que solo está usted contento o las empresas que se están favoreciendo de sus decisiones", ha criticado.

En este sentido, ha acusado al PP de gobernar PortsIB "como si fuera una oficina al servicio de los concesionarios y no de la gente".