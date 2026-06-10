Lafuente destaca la "transformación sin precedentes" desarrollada por el Govern en las infraestructuras hidráulicas

El conseller del Mar y el Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente, participa en el eMallorca Experience. - CONSELLERIA DEL MAR Y EL CICLO DEL AGUA

PALMA 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El conseller del Mar y del Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente, ha defendido la "transformación sin precedentes" que lleva a cabo el Govern en materia de infraestructuras hidráulicas para "reforzar la garantía de suministro y aumentar la resiliencia del sistema hídrico".

El representante del Ejecutivo ha hecho estas declaraciones durante su participación en la mesa redonda 'El agua ante el reto climático. Soluciones y futuro para un destino turístico sostenible', celebrada en el marco del eForum eMallorca Experience.

En una nota de prensa, la Conselleria del Mar y el Ciclo del Agua ha apuntado que Lafuente ha indicado que el archipiélago afronta los efectos del cambio climático sobre los recursos hídricos con "la mayor inversión en infraestructuras del agua realizada hasta la fecha en las islas".

Además, ha señalado que Baleares es uno de los territorios "más expuestos" a los efectos del cambio climático en el Mediterráneo y que esta realidad obliga a actuar "con planificación, inversiones y una gestión cada vez más eficiente de los recursos disponibles".

Lafuente ha repasado algunas de las principales actuaciones que actualmente se encuentran en marcha, como la ampliación y mejora de la capacidad de desalación, la construcción y modernización de depuradoras, el impulso a la reutilización de agua regenerada, la mejora de las redes de distribución y las iniciativas destinadas a proteger y recuperar los acuíferos.

Asimismo, ha puesto en valor el esfuerzo inversor que está realiza el Ejecutivo para anticiparse a los efectos de la sequía y reducir la vulnerabilidad de las islas ante escenarios climáticos "cada vez más exigentes".

Durante el debate, Lafuente ha compartido mesa con la directora ejecutiva de Mallorca Preservation, Ana Riera, la directora del Grupo de Meteorología y Climatología del Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo (CEAM), Samira Khodayar, y el alcalde de Calvià, Juan Antonio Amengual.

La sesión ha estado centrada en los desafíos que plantea el cambio climático para la gestión del agua y en las soluciones necesarias para garantizar un futuro sostenible para Baleares.

La mesa redonda ha abordado cuestiones como el grado de concienciación social sobre los desafíos hídricos, el papel de las instituciones públicas, la colaboración entre sectores y la necesidad de adaptar los hábitos y los modelos de gestión a un contexto marcado por una creciente presión sobre los recursos naturales.

El eForum eMallorca Experience reúne durante dos jornadas en Palma a representantes institucionales, investigadores, expertos y profesionales de distintos ámbitos para debatir sobre sostenibilidad, cambio climático, gestión de recursos naturales y futuro de los destinos turísticos.