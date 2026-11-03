Lafuente dice que el Govern no da concesiones "a dedo", como sugiere el PSIB

Archivo - El conseller del Mar y del Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente, en una imagen de archivo - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

EIVISSA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El conseller del Mar y del Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente, ha señalado en el pleno del Parlament de este martes que el Govern no da concesiones "a dedo", tal y como ha sugerido el PSIB.

La diputada socialista Pilar Costa ha preguntado al conseller si considera el Govern que atravesar una villa privada en un horario restringido garantiza el acceso público a la costa de Eivissa.

Según ha explicado Costa, dicha casa se encuentra en un acantilado cuyo propietario se ha "apropiado" de un espacio público en una cala. "Parece ser que usted está estudiando darle una concesión pública", ha afirmado. Costa ha reiterado que ven cómo en la Conselleria se van sucediendo expedientes "estrambóticos".

Lafuente ha afirmado que en estos momentos no hay acceso público a este tramo de costa y ha destacado que la garantía del paso es responsabilidad del Gobierno y que la sanción es competencia del Ministerio.

"Lo prudente es que el expediente siga su vía administrativa", ha insistido el conseller, recordando que el Govern no da ninguna concesión a dedo, sino conforme a informes de los técnicos y a la Ley de Costas.

El conseller, además, ha acusado a Costa de decir "barbaridades y tonterías" al acusarle de determinadas cosas.