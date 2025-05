Lafuente niega que el Govern quiera dejar sin agua a los ciudadanos al desbloquear suelo para viviendas en Palma

PALMA 6 May. (EUROPA PRESS) -

El conseller del Mar y del Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente, ha negado que el Govern quiera dejar sin agua a los ciudadanos con el decreto ley de vivienda que prevé el desbloqueo de suelo para la construcción de unas 20.000 viviendas en el término municipal de Palma, el cual fue convalidado el 15 de abril en el Parlament, con los votos de PP y Vox y entre los reproches de la izquierda.

Lafuente se ha pronunciado así este martes, durante una interpelación de la diputada socialista Carol Marquès en el pleno del Parlament, con quien ha compartido que "el ciclo del agua preocupa absolutamente a todos", y que "no debería ser una cuestión de coyuntura política", como "gestionarlo no tendría que ser una opción si no una obligación de todos los representantes públicos".

Una vez dicho esto, el conseller ha defendido la política de vivienda del Govern, la cual ha definido como "amplia, moderna y actual", ya que "actúa en distintos segmentos", y lo hace además "pensando en la gente que tiene dificultades para acceder a una vivienda" pese a que el PSIB siga con afirmaciones "apocalípticas".

"Nuestra intención no es dejar sin agua a nadie, lo que pretendemos es que haya vivienda en el mercado para que los ciudadanos de estas islas puedan acceder a ellas", ha enfatizado.

En este sentido, Lafuente ha apuntado que "en este momento, la media de capacidad de producción de la desaladora de la bahía de Palma está en torno a los 22 hectómetros cúbicos, la media de su actividad está alrededor del 40% --el año pasado estaba en torno al 55%-- y con una producción alrededor de los ocho hectómetros cúbicos". Por lo tanto, "sí hay disponibilidad de recursos hídricos, si se gestionan correctamente", para esas 20.000 viviendas.

Asimismo, ha asegurado que el Govern trabaja en otras muchas cuestiones importantes como "la reducción de fugas, la ayuda a los ayuntamientos para que se reduzcan esas fugas, en luchar contra la salinización de las aguas no depuradas, en mejorar las depuradoras, en mejorar los emisarios, en la digitalización y en el control de los grandes consumidores, en la mejora de las ordenanzas municipales, y en la reutilización del agua todo lo que sea posible". Pues, "los problemas complejos se han de abordar de forma amplia", ha dicho.

El conseller ha respondido así a la socialista Carol Marquès, quien ha recriminado a Lafuente que "dijo que haría políticas responsables y coherentes en gestión del ciclo del agua, primando la sostenibilidad y la preservación y recuperación de las masas hídricas, y manteniendo el equilibrio entre la actividad económica y su preservación" y lo que han hecho ha sido "mentir a todos".

Marquès ha acusado así al Govern de "pretender desvincular el crecimiento urbanísticos de los recursos hídricos necesarios, bajo la premisa que ante la emergencia residencial hay que liberar suelo para residentes", lo que ha calificado como "otra gran mentira" del Ejecutivo autonómico.

"Han utilizado la emergencia residencial para favorecer un gran negocio inmobiliario para unos pocos promotores y a costa de los recursos naturales, a costa de extraer agua de masas subterráneas sobreexplotadas, que están condenando a volver irrecuperables y a dejarnos a todos sin agua para siempre", ha advertido la socialista.

Finalmente Marquès ha recordado a Lafuente que como conseller "tiene la responsabilidad de trabajar para garantizar que haya recursos hídricos en calidad y cantidad suficiente para poder abastecer a todo el mundo" así como de "velar por hacer cumplir el plan hidrológico de Baleares".