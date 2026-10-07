Lafuente reitera que los altos cargos de PortsIB desconocían la extracción de lodos en Ciutadella

El conseller del Mar y del Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente, en la comparecencia en el Parlament - PARLAMENT

MENORCA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El conseller del Mar y del Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente, ha reiterado este miércoles que los altos cargos de PortsIB desconocían las obras de extracción de lodos de la zona de la rampa del varadero.

Lo ha subrayado durante su comparecencia ante la Comisión de Ordenación Territorial de Vivienda, Movilidad, Mar y Ciclo del Agua del Parlament, donde ha reconocido que hubo un error de comunicación entre la responsable del puerto de Ciutadella y el funcionario responsable de Mantenimiento y Obras de la Conselleria.

"La responsable del puerto entendió que se le había dado el visto bueno a la operación y el funcionario entendió que no había dado el visto bueno definitivo", ha dicho Lafuente.

En este sentido, ha defendido que "en todo momento se actuó de buena fe" y que el procedimiento se realizó siguiendo la normativa. En concreto, ha explicado que se pagaron 14.67 euros a la empresa a la que se encargaron los trabajos. "El informe jurídico avala este presupuesto al declarar que era una situación de emergencia", ha espetado.

El conseller ha destacado que se extrajeron un total de 216 metros cúbicos de residuos que se depositaron en la zona de la colársega para que se secaran y poder trasladarlos después al lugar correspondiente.

Durante su discurso, Lafuente ha acusado a los grupos de izquierdas de "utilización partidista" de esta extracción y ha criticado que Més per Menorca "ya habló de la toxicidad de los lodos cuando todavía no se habían analizado".

El responsable autonómico ha reconocido que, cuando recibió la llamada de la alcaldesa de Ciutadella, Maria Jesús Bagur, alertando de la presencia de lodos en el puerto, no tenía constancia de los trabajos.

"Fue entonces cuando solicité que se retiraran cuanto antes los residuos hasta el lugar adecuado", ha asegurado Lafuente, que ha criticado que "el Ayuntamiento puso una denuncia ante el Seprona antes de hablar con la Conselleria. No me parece que sea el procedimiento adecuado", ha subrayado.

Una vez conocida la extracción de lodos, Lafuente señala que solicitó la apertura de un informe interno, además de encargar un análisis del material, que se confirmó que no era peligroso.

"Debido a que había que actuar con rapidez, hubo un defecto de información entre Ports IB y el puerto de Ciutadella. Entendemos que nadie ha actuado de forma negligente para causar ningún daño", ha manifestado.

Lafuente ha asegurado que los sedimentos impedían el uso de rampa y, debido a la llegada de la Semana Santa, se consideró que la actuación era urgente.

Así, ha asegurado que el objetivo fue que los particulares, que son los que habitualmente utilizan la rampa, pudieran sacar sus embarcaciones durante los días festivos.