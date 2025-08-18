El conseller del Mar y del Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente, se reúne con el Pla de Mallorca después de declararse la alerta por sequía - CAIB

PALMA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El conseller del Mar y del Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente, se ha reunido este lunes con representantes de los municipios que conforman la Mancomunitat del Pla, a raíz de la entrada en situación de alerta por sequía de la Unidad de Demanda (UD) de Es Pla.

Según han informado fuentes de la Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua, en la reunión con la Mancomunitat del Pla han participado el conseller Lafuente, el director general de Recursos Hídricos, Joan Calafat, y el gerente de Abaqua, Emeterio Moles, además de un equipo de técnicos de la dirección general de Recursos Hídricos.

Durante la reunión, según han explicado desde la Conselleria, se han abordado todos aquellos temas que preocupan a los municipios de la Mancomunitat y se han alcanzado consensos importantes.

En este sentido, se ha compartido y analizado con los alcaldes de la Mancomunitat del Pla que la Dirección General de Recursos Hídricos está trabajando en la revisión del Plan de Sequía de Baleares.

Asimismo, durante la reunión se ha explicado con detalle la situación actual de la UD de Es Pla, que actualmente no está en escenario de emergencia, sino en situación de alerta, que ya permite adoptar actuaciones, restricciones y medidas en determinados usos.

También, en el encuentro mantenido este lunes se ha repasado el estado de las ayudas del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS) en Apoyo a proyectos municipales. De los 57 millones de euros previstos por parte de la Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua para ayudar a los ayuntamientos, a los municipios de la Mancomunitat del Pla les corresponden 5,4 millones para impulsar actuaciones hidráulicas.

De este modo, desde la Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua han considerado que, en conjunto, la de este lunes ha sido una reunión positiva, en la que también se ha hablado de futuro y de la planificación de nuevas actuaciones.