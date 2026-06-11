Le Senne, citado el 28 de octubre a una audiencia preliminar al juicio por delito de odio

Archivo - El presidente del Parlament, Gabriel Le Senne.- Isaac Buj - Europa Press - Archivo

La causa se reactiva un año después de que la Audiencia Provincial certificara que juzgaría al líder de Vox en Baleares



PALMA, 11 (EUROPA PRESS)

La Sección Primera de la Audiencia Provincial ha citado al presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, el próximo 28 de octubre a una audiencia preliminar al juicio por delito de odio.

La asociación Memòria de Mallorca, como parte personada, ha sido notificada de la citación, que permite proseguir con una causa judicial cuya instrucción finalizó en febrero del año pasado.

Esta audiencia sirve para preparar el eventual juicio y es anterior a la vista previa, en la que las partes se vuelven a reunir antes del juicio oral.

En ocasiones se llegan a acuerdos de conformidad para no llegar a la vista oral, pero es difícil que suceda en este caso dado que tanto Le Senne como la Fiscalía han defendido que no hubo delito alguno y las diferentes acusaciones populares piden penas de prisión --la más elevada, de cuatro años-- e inhabilitación para ostentar cargos públicos.

En el caso de que no haya acuerdo, la Audiencia Provincial deberá fijar una fecha para la celebración del juicio oral contra el también líder de Vox en Baleares.

Fue en febrero de 2025, hace ya más de un año, cuando el juez instructor decretó la apertura de juicio oral contra Le Senne por supuestamente romper una imagen de las Roges del Molinar, víctimas del franquismo, durante el pleno del Parlament en el que se debatía --por primera vez, puesto que ha habido una segunda-- la derogación de la ley de memoria democrática.

No obstante, la representación letrada del político y la Fiscalía interpusieron sendos recursos de apelación contra algunas de las decisiones del magistrado, por lo que la causa quedó en el aire a la espera de una decisión de la Audiencia Provincial.

El órgano judicial desestimó los recursos en junio del año pasado y, por lo tanto, la decisión de que Le Senne debía sentarse en el banquillo devino firme.