Le Senne recibe en audiencia al comandante general de Baleares, Fernando Luis Gracia. - PARLAMENT
PALMA 26 Feb. (EUROPA PRESS) -
El presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, ha recibido este jueves en audiencia al comandante general de Baleares, Fernando Luis Gracia, con motivo de su despedida en el cargo.
En un mensaje en redes sociales recogido por Europa Press, Le Senne ha enviado un fuerte abrazo y suerte a Gracia en su nuevo destino.
"Ha sido un verdadero placer haber coincidido contigo y con tu mujer en tantos actos durante estos años, Fernando. No sólo un excelente profesional, sino una persona realmente amable y cercana. Te echaremos de menos", ha indicado.