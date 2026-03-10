Las legalizaciones extraordinarias impulsan un aumento del 27,9% en las obras visadas en 2025 en Baleares

El decano del Colegio de Arquitectos de Baleares, Bernat Nadal (derecha) y el Presidente de la Demarcación de Mallorca, Joan Cerdà (izuierda) en la presentación de los datos del Observatorio de Vivienda 2025. - COAIB

PALMA, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las obras visadas en Baleares aumentaron un 27,9 por ciento en 2025 respecto al año anterior, un crecimiento que está impulsado en parte por las legalizaciones extraordinarias de edificaciones en suelo rústico aprobadas por el Govern.

Así lo ha indicado el Colegio Oficial de Arquitectos de Baleares (Coaib) que indica que, sin el efecto de las legalizaciones extraordinarias, el incremento se situaría en el 5,7 por ciento.

Por ello, han explicado que este aumento está vinculado a los procesos de regularización extraordinaria de edificaciones en suelo rústico previstos en el decreto ley 3/2024 y la ley 7/2024, en materia de vivienda y simplificación administrativa, respectivamente.

El crecimiento de la actividad constructiva se produce en un contexto de demanda estructural elevada de vivienda, especialmente en las zonas urbanas y costeras. La combinación de una demanda sostenida, una oferta limitada y el aumento de los costes de construcción continúa ejerciendo presión sobre los precios de la vivienda, lo que dificulta el acceso para una parte significativa de la población local.