Liberan 32 tortugas marinas nacidas en Eivissa el verano pasado

El Govern libera en Eivissa 32 tortugas marinas de un nido en Es Cavallet del verano pasado - CAIB

PALMA, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural ha liberado este miércoles en la playa de Es Cavallet, en el Parque Natural de Ses Salines de Eivissa y Formentera, un total de 32 ejemplares de tortuga marina nacidos en Eivissa el verano pasado.

La liberación culmina el proceso de conservación iniciado el pasado 7 de agosto de 2025, cuando se localizó una puesta de tortuga marina ('Caretta caretta') en la playa de Es Cavallet. El nido, formado por 85 huevos, fue el primero de la temporada confirmado en la isla y el segundo registrado en Baleares.

En el acto han participado el conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet, y el gerente del Consorcio para la Recuperación de la Fauna de Baleares (Cofib), Miquel Puig, ha trasladado la Conselleria en nota de prensa.

El conseller ha destacado que esta liberación es el resultado de un trabajo coordinado entre administraciones, centros de recuperación, equipos científicos y entidades comprometidas con la conservación de la biodiversidad marina.

"Cada tortuga que vuelve hoy al mar representa meses de trabajo y una nueva oportunidad para reforzar las poblaciones de esta especie en el Mediterráneo", ha subrayado.

Para garantizar su viabilidad y maximizar las posibilidades de éxito, todos los huevos se trasladaron a las instalaciones del Aula de la Mar para ser incubados artificialmente.

Tras casi 50 días de incubación, nacieron 38 ejemplares, que se incorporaron al programa de refuerzo poblacional 'Head Starting' de tortuga marina de Baleares.

Este programa permite criar a los ejemplares en condiciones controladas durante sus primeros meses de vida, una etapa especialmente vulnerable para la especie. Gracias a este sistema, las tortugas aumentan considerablemente sus posibilidades de supervivencia antes de devolverlas al medio natural.

De hecho, los ejemplares que se han liberado pesan aproximadamente un kilogramo, muy lejos de los cerca de 15 gramos que pesaban cuando salieron del huevo hace apenas unos meses.

Para hacer posible este proceso, las tortugas se distribuyeron entre diversos centros especializados de todo el Estado para garantizar su cuidado y alimentación.

Entre estos centros se encuentran el Irfap-Limia, la Fundación Palma Aquarium, el Centro de Visitantes del Parque Nacional de Cabrera, el CRAM de Barcelona, el Acuario de Sevilla, el Oceanogràfic de València y otras instituciones colaboradoras.

El pasado mes de mayo, los ejemplares se concentraron en el Oceanogràfic de València para completar las pruebas veterinarias previas a su reintroducción y, posteriormente, se trasladaron al Aquarium Cap Blanc, donde se ha finalizado su preparación antes de regresarlos al mar.

Simonet ha señalado que la presencia cada vez más habitual de nidos de tortuga marina en las costas baleares es una buena noticia para la biodiversidad del archipiélago, aunque también "es una responsabilidad".

"Debemos seguir trabajando de manera coordinada para garantizar la protección de los nidos, la supervivencia de los ejemplares y la conservación de una especie emblemática del Mediterráneo", ha expuesto.

Además, ha aprovechado para reclamara la "máxima colaboración" a la ciudadanía, ya que para esta especie es vital la detección precoz, entre los meses de mayo y octubre, de nidos, tortugas recién nacidas o hembras desovando en las playas.

En caso de identificar alguna de estas situaciones, es fundamental avisar inmediatamente al 112 para activar el protocolo de actuación y garantizar la protección de los animales, ha recordado el conseller.

Por su parte, el gerente del Cofib ha señalado que cada vez se observan más intentos de nidificación y más puestas en las Islas, una tendencia que confirma los cambios que se están produciendo en el Mediterráneo.

Puig ha explicado que "la tortuga marina es una especie que tradicionalmente se reproducía en el Mediterráneo oriental, pero que durante las últimas décadas ha comenzado a establecer nuevos puntos de nidificación en la cuenca occidental".

"La detección precoz y la implicación ciudadana son fundamentales para que estos procesos tengan éxito", ha insistido, agregando que la rapidez en la activación de los protocolos de protección resulta determinante para garantizar la viabilidad de los nidos y la supervivencia de las crías.

Durante el verano de 2025 se registraron tres eventos de nidificación: uno en la playa de Can Pere Antoni, en Mallorca; otro en la playa de Es Cavallet, en Eivissa; y un tercero en cala En Calderer, en Menorca.

La tortuga marina 'Caretta caretta' está catalogada como especie vulnerable en el Catálogo español de especies amenazadas y, tradicionalmente, se reproducía principalmente en el Mediterráneo oriental.

Los expertos consideran que el incremento de la temperatura del mar ha favorecido la expansión de las zonas de nidificación hacia el Mediterráneo occidental, lo que explicaría el aumento de puestas registrado durante los últimos años en Baleares.