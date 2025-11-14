Libertad con cargos para el hijo del inspector de la Policía Nacional vinculado a la trama de narcotráfico en Mallorca

PALMA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El hijo del inspector Faustino Nogales, quien se encuentra en prisión provisional por su supuesta implicación en la organización criminal dedicada al narcotráfico y al blanqueo que ha sido desarticulada en Mallorca, ha quedado en libertad con cargos tras ser detenido este jueves.

El joven fue arrestado por supuestamente estar relacionado con la trama de la que presuntamente formaba parte su padre, según adelantó 'Diario de Mallorca' y confirmaron a Europa Press fuentes próximas a la investigación.

En concreto, los investigadores sospechan que el hijo podría haber dado algún 'chivatazo' a los miembros de la organización acerca de las actuaciones policiales contra ellos, algo que aparentemente también hacía el inspector de la Policía Nacional.

Nogales es una de las 76 personas que han sido detenidas en el marco de la bautizada como operación Manso-Enroque Bal, desarrollada de forma conjunta por la Policía Nacional y la Guardia Civil.

Junto a él destacan el líder de los United Tribuns, Stefan Milojevic, el abogado Gonzalo Márquez o 'El Vito', considerado uno de los principales narcotraficantes del poblado de Son Banya.