Archivo - La limitación de vehículos reduce un 13,7% los movimientos en el puerto de Eivissa en dos años - CONSELL D'EIVISSA - Archivo

EIVISSA 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

La limitación de vehículos ha reducido en dos años un 13,7 por ciento los movimientos en el puerto de Eivissa, lo que representa 20.532 movimientos menos de vehículos, según ha informado el Consell insular.

En concreto, entre mayo y julio de este año se han contabilizado 129.434 movimientos de vehículos en el puerto, un 13,7 por ciento menos en comparación con el mismo periodo de 2024, antes de la entrada en vigor de la regulación.

Igualmente, en los mismos meses de 2024 se registraron 149.966 movimientos, mientras que en 2025 la cifra bajó hasta los 135.945, un 9,3 por ciento menos.

Este año, este dato se ha reducido a su vez un 4,8 por ciento en comparación con el mismo periodo de 2025, con 6.511 movimientos menos.

Estas cifras representan que, según ha destacado la institución insular, en dos años uno de cada siete movimientos de vehículos han dejado de registrarse.

El conseller insular de Territorio, Ordenación Turística, Movilidad e Infraestructuras Viarias y Lucha contra el Intrusismo, Mariano Juan, ha subrayado que estos datos "confirman que la limitación está cumpliendo el objetivo por el que se impulsó: reducir la presión que soporta Eivissa en temporada alta".

La reducción de los movimientos de vehículos coincide con un incremento en el uso del transporte público, ha destacado también el Consell. Así, entre abril y el pasado 2 de agosto, la red de autobús ha registrado 699.591 viajeros más que en los mismos días de 2025.

El conseller, en este sentido, ha remarcado que la limitación debe ir acompañada de una alternativa de transporte público capaz de dar respuesta a las necesidades de residentes y visitantes.

"Tenemos menos movimientos de vehículos en el puerto y, al mismo tiempo, más personas utilizan el autobús. Son dos tendencias que contribuyen a avanzar hacia una movilidad más ordenada y sostenible y a reducir la dependencia del vehículo privado", ha concluido.