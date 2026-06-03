La limpieza del cauce de sa Riera finalizará el 19 de junio tras dos semanas de trabajo

Archivo - Limpieza del caude de sa Riera. - EMAYA - Archivo

PALMA 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La limpieza del cauce de sa Riera, iniciada este miércoles, finalizará el próximo 19 de junio, según ha informado la empresa municipal Emaya en un comunicado.

La actuación contempla la retirada de lodos, sedimentos, residuos y acumulaciones generadas a lo largo del año, así como la mejora del estado del lecho y la revisión de elementos del cauce como compuertas, conducciones y cascadas.

Además, se llevarán a cabo trabajos de desbroce, limpieza de muros, desobstrucción de arquetas y revisión de infraestructuras hidráulicas.

Para la intervención se contará con personal propio de Emaya y de empresas especializadas, además del uso de maquinaria pesada como retroexcavadoras, barredoras, equipos de agua a presión y camiones de retirada de material.

Durante parte de los trabajos se interrumpirá temporalmente el aporte de agua procedente del proceso de ósmosis inversa de la planta potabilizadora de Son Tugores, con el fin de permitir la ejecución sobre el cauce seco y optimizar el resultado de la actuación.

Emaya ha agradecido la colaboración de la ciudadanía y ha advertido de posibles molestias puntuales por la presencia de maquinaria y la circulación de vehículos en las zonas próximas al cauce.