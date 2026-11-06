La línea 32 de la EMT ampliará su recorrido hasta el polígono de Son Oms y s'Arenal de Llucmajor a partir del lunes

Línea 32 de la EMT circulando por Palma- - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La EMT ampliará el recorrido de la línea 32 (s'Arenal-Sindicat) para dar servicio al polígono de Son Oms y extender su conexión hasta el núcleo de s'Arenal de Llucmajor a partir del próximo lunes, 9 de noviembre.

Hasta ahora, la línea conectaba el centro de Palma con el Hospital Universitario Son Llàtzer, Es Coll d'En Rabassa, Can Pastilla, Es Pil·larí y Playa de Palma. Para ampliar el servicio a Son Oms y s'Arenal de Llucmajor, se han desarrollado actuaciones en paradas en la zona de Llucmajor, así como la habilitación de una nueva parada en la calle Sant Cristòfol, frente a la gasolinera, según un comunicado del Ayuntamiento de Palma.

La línea mantendrá una frecuencia de paso de 60 minutos y prestará servicio de lunes a viernes no festivos. Las primeras salidas serán a las 07.30 horas desde Manacor-Àrea d'Intercanvi Sindicat y a las 07.55 horas desde s'Arenal-Sant Cristòfol.

Por el contrario, los últimos servicios partirán a las 21.30 horas desde Manacor-Àrea d'Intercanvi Sindicat y a las 21.55 horas desde s'Arenal-Sant Cristòfol.

Esta actuación pretende mejorar la integración de la red de transporte público de Mallorca y reforzar las conexiones entre Palma y los municipios de su entorno.

Esta conexión cuenta con los servicios de la línea 23 de la EMT y de la línea 504 Tolleric-Palma del TIB, a los que se incorpora ahora la línea 32.

NUEVOS HORARIOS

Por otra parte, el próximo lunes la EMT modificará también los horarios de algunas línea de autobús con el objetivo de optimizar los recursos y adaptarlos al servicio tras el periodo estival.

Las líneas 5 (Es Rafal Nou-Plaza del Progrés) y 8 (Son Roca-Sindicat) mejorarán sus frecuencias en días laborables, con una media aproximada de entre seis y siete minutos.

Asimismo, las líneas 27 y 28 (circulares Son Llàtzer) y 30 (Marivent-Palacio de Congresos) duplicarán su oferta de servicio y pasarán a circular cada media hora. En el caso de la 30, esta mejora se aplicará todos los días de la semana. También se reforzará la línea 34 (Son Espases-Aeropuerto), que pasará a tener una frecuencia de 45 minutos.

Cort ha advertido también de ajustes en los horarios de las líneas A2 (Aeropuerto-s'Arenal) y 25 (s'Arenal-Plaza de la Reina). Durante los fines de semana, también se modificarán los horarios de las líneas A1 (Aeropuerto-Palma centro), 4 (Ses Illetes-Nou Llevant) y 35 (Aquàrium-Plaza de la Reina).

Además, se actualizarán algunas horas de salida de diferentes líneas. Por este motivo, la EMT recomienda a los usuarios consultar toda la información sobre los nuevos horarios y recorridos a través de su página web y de la aplicación móvil.