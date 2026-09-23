La línea 32 de la EMT de Palma llegará hasta s'Arenal de Llucmajor a finales de octubre

Autobús de la EMT. - CAIB

PALMA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La línea 32 de la EMT de Palma llegará hasta s'Arenal de Llucmajor y Son Oms a finales de octubre, después de que este miércoles el Consejo de Administración del Consorcio de Transportes de Mallorca (CTM) haya aprobado la prolongación.

Actualmente, la conexión en transporte público entre Palma y s'Arenal de Llucmajor está cubierta por la línea 23 de la EMT y por la línea 504 Tolleric-Palma del TIB, según han recordado en sendos comunicados el Ayuntamiento de Palma y la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad.

Ahora, con la prolongación de la línea 32, se reforzará la conexión en transporte público entre Palma, s'Arenal de Llucmajor y el Hospital Universitario Son Llàtzer, facilitando la movilidad entre ambos municipios y mejorando la interconexión entre los diferentes servicios de transporte público que operan en este ámbito.

La línea 32 conecta actualmente el centro de Palma con el Hospital Son Llàtzer, Es Coll d'en Rabassa, Can Pastilla, Es Pil·larí y Playa de Palma.

Con la prolongación aprobada, el servicio se extenderá hasta el núcleo de s'Arenal de Llucmajor, dando continuidad al recorrido actual.

Según han destacado, el establecimiento de este servicio como transporte metropolitano se enmarca en la voluntad de coordinar e integrar los servicios de transporte público de ambos municipios, de acuerdo con las necesidades de movilidad existentes entre Palma y Llucmajor. Para hacer efectiva la prolongación del servicio, se llevarán a cabo diversas actuaciones en las paradas de s'Arenal de Llucmajor.

En concreto, se prevé mejorar la accesibilidad de cinco paradas que forman parte de los itinerarios de los servicios de transporte de la EMT, cuatro de ellas uso exclusivo de la empresa municipal y una de uso compartido con el TIB.

Asimismo, se prevé habilitar una parada de regulación en la calle de Sant Cristòfol, frente a la gasolinera.

La actuación es fruto de la coordinación entre la EMT, el Consorcio de Transportes de Mallorca y el Ayuntamiento de Llucmajor, con el objetivo de continuar avanzando en la mejora del transporte público y dar respuesta a las necesidades de movilidad de la ciudadanía.

La prolongación de la línea 32 representa un paso adelante en la integración y el fortalecimiento de la red de transporte metropolitano, favoreciendo una conexión más ágil y directa entre Palma y s'Arenal de Llucmajor.