La línea Sant Elm-Andratx del TIB incorpora un autobús de mayor capacidad para adaptar el servicio a la demanda

Nuevo autobús Andratx - CAIB

PALMA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La línea 121 Sant Elm-Andratx del TIB ha incorporado un nuevo autobús de mayor capacidad que permite ofrecer un servicio más cómodo y adaptado a la actual demanda.

Según ha informado en un comunicado la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad, se trata de un autobús de diez metros de longitud, que permite incrementar la capacidad del servicio en aproximadamente un 30 por ciento.

El Govern y el Ayuntamiento de Andratx colaboran en la puesta en marcha de este bus de refuerzo que cuenta con 29 asientos, frente al vehículo de ocho metros que hasta ahora prestaba el servicio y que había sido asignado a la línea por adaptarse a las características del recorrido.

Después de que este autobús sufriera una avería, durante las últimas semanas se había utilizado de manera provisional un vehículo de dimensiones superiores, pero menos adecuado para el trazado de la línea. Así, con la incorporación del nuevo autobús, se da respuesta al aumento de la demanda y a las particularidades del recorrido, mejorando la capacidad y la eficiencia del servicio.

Esta actuación da respuesta a las peticiones formuladas por los usuarios y el Ayuntamiento de Andratx para reforzar el servicio de transporte público en el municipio. El vehículo incorporado forma parte de los 27 autobuses nuevos que el TIB ha añadido a su flota en el último año.