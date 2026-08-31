Llega una patera a Mallorca con 29 personas migrantes a bordo

Archivo - Una embarcación de Salvamento Marítimo.
Archivo - Una embarcación de Salvamento Marítimo. - SALVAMENTO MARÍTIMO - Archivo
Europa Press Islas Baleares
Actualizado: lunes, 31 agosto 2026 17:24
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PALMA 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una patera con 29 personas migrantes, de origen subsahariano, a bordo ha sido interceptada este lunes en la playa de s'Espalmador de Cabrera.

Según ha informado la Delegación del Gobierno en Baleares, los migrantes han sido localizados a las 10.11 horas.

Con la llegada de esta nueva patera ascienden a 118 los migrantes arribados al archipiélago en las últimas horas, la mayoría de ellos a Formentera.

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