Turistas internacionales en agosto en Baleares: nuevo récord de llegadas y de gasto

Archivo - Varios turistas en las inmediaciones de la catedral Mallorca, a 16 de abril de 2024, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España).- Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Baleares ha recibido hasta agosto un total de 11,5 millones de turistas internacionales, lo que representa un incremento interanual del 3,25%, según los datos de la estadística de Movimientos Turísticos de Fronteras, publicada este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Según estos datos, sólo en agosto, el archipiélago recibió la llegada de 2,53 millones de turistas internacionales, un 3,49% en comparación con el mismo mes del año pasado.

Respecto al gasto, los turistas internacionales llegados en agosto a Baleares dejaron un gasto total de 3.900 millones de euros, un 9,8% más que en agosto de 2024. En lo que va de año, el gasto de los turistas internacionales en las Islas supera los 15.500 millones de euros (+6%).

Se trata del mejor dato de llegadas de turistas internacionales y el mejor en cuanto a gasto en un mes de agosto en la región de la serie histórica.