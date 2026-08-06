Llegan 11 migrantes a bordo de una patera a Eivissa

Archivo - Vehículo de la Guardia Civil en Eivissa - GUARDIA CIVIL - Archivo

PALMA 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un total de 11 personas migrantes han sido interceptadas este jueves tras llegar a Eivissa en una patera.

Según ha informado la Delegación del Gobierno en Baleares, a las 08.20 horas se ha localizado a este grupo de migrantes, de origen magrebí, en la carretera de ses Salines, en el municipio de Sant Josep.

En el operativo ha participado la Guardia Civil de Sant Josep.

En lo que va de año, según el recuento realizado por Europa Press en base a los datos de la Delegación del Gobierno y el Ministerio del Interior, han llegado a las costas de Baleares un total de 4.048.