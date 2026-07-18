Llegan 27 migrantes a Formentera

Archivo - Imagen de recurso de embarcación tipo patera en Baleares - GUARDIA CIVIL - Archivo

PALMA 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha interceptado a 27 migrantes llegados este sábado a Formentera, en la línea de costa de cala Saona.

La intervención se han producido alrededor de las 00.05 horas, cuando este grupo de migrantes subsahariano ha desembarcado en esta parte de la isla, según ha informado la Delegación del Gobierno.

En el operativo también han participado los Bomberos de Formentera y la Cruz Roja.